〈正文法說〉展望明年營運持平 越南產能倍增 拚Wifi7、光纖、AI路由器成長動能

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-11 18:56

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網通廠正文 (4906-TW) 舉行法說會，董事長陳鴻文表示，今年前三季營收與去年同期相當，但毛利率和營益率都有提升，展望明年審慎樂觀，整體營運將與今年持平，將聚焦光纖、WiFi 7 產品、AI router(AI 路由器) 等多項產品，並期望印度市場帶來成長動能。

陳鴻文提到，正文加速轉型直供電信運營商，目前直供比例已達 30-40％，未來有望突破 5 成。董事長陳鴻文表示，正文早在 2018 年中美貿易戰時就已在越南建廠因應風險。目前在美國與歐洲都已有 T1、T2 等級客戶出貨。

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陳鴻文提到，目前越南已成為主要生產基地，占比達 70％，並將於年底完成第三階段擴產，明年產能可望翻倍，未來絕大多數的產能都將由越南廠負責，未來五年的產能增加足以因應需求。

展望明年，陳鴻文表示，正文鎖定多項成長動能：光纖以及 WiFi 7 產品將從今年 20-30％的占比進一步提升；今年也已開始銷售 SaaS 軟體給美國電信客戶，並計劃持續拓展；同時，將從 AI 搭載邊緣運算的思維開發 AI 路由器等硬體產品。

陳鴻文看好印度市場毫米波（mmWave）商機，表示目前已有小量出貨，未來不會到當地設廠，採取與當地廠商合作策略，印度市場可能有爆發性成長，且不用中國產品，對台灣廠商是一大利多，但由於印度當地的文化難以預測，因此可能是明年的變數。

此外，陳鴻文說明，正文轉投資威世波公司生產雷射等關鍵零組件，包括 50G 雷射、光交換器等產品，預期明年可望轉盈；正文也已出貨超過百萬台 WiFi 7 產品，並持續推進 50G PON、DOCSIS 4.0 等技術推廣到歐美電信商客戶。