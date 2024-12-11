台灣REITs修法投信躍躍欲試！借鏡星、日開發5大商品 助攻亞洲資產管理中心

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-11 20:56

‌



台灣不動產投資信託基金（REITs）在 2024 年不動產證券化修法後，可望擴大不動產證券化事業參與範圍，KPMG 畢馬威不動產顧問指出：目前全球 REITs 商品漸趨多元有公共建設、養老不動產、綠能設施、資料中心及海外不動產 5 大類，希望新法令上路後，為金融市場挹注新活水，助台灣成為亞洲資產管理中心。

KPMG 安侯建業於今 (11) 日舉辦「不動產證券化投資」研討會，邀請專家探討不動產證券化投資市場的概況與機會、了解相關稅務和法律議題，希望為投資人提供專業且全面的說明，並協助客戶制定適當的投資配置及金融資本規劃。

‌



KPMG 安侯建業執行長施威銘觀察，不動產證券化金融商品在國際已發展數年，以長期穩定收益作為特點廣受各國投資人喜愛。亞洲市場中尤其以日本、新加坡績效表現亮眼，投資報酬率約 4%~7%，且投資標的更為豐富、多元。日本市場共 58 檔 REIT，總市值約 1,100 億美元，為亞洲之最。

新加坡 REIT 規模則約 900 億美元，佔星國股市市值比例 12% 為亞洲最高。相較之下，台灣市場受限規模小、發行量少導致市場發展過於緩慢，20 年來總共發行有 10 檔，經過清算後剩 6 檔，占台股市值不到 0.1%，且投資報酬率約 2%~4%。相較於新加坡、香港及日本等市場，投資標的多囿於辦公、旅館或商場類之不動產，政府希冀透過修訂制度面的方式給予刺激，以增加台灣不動產證劵化市場的國際競爭力。

KPMG 畢馬威不動產顧問有限公司副總經理林昇恒指出，過去 REIT 採信託架構，由信託業者擔任發行商，但由於信託業者大多都委外給管理機構負責資產管理，形成權責分離、態度保守的情況，無法吸引投資人買單。然而此次導入基金架構下，由不動產投資專業機構發行、管理不動產，信託業者僅為保管監督。有望透過專業機構參與，投資態度轉向積極多元，打破市場停滯現況。

在近年 ETF 成為台股寵兒的同時，收益率不高的 REIT 就被拋出投資人的清單外。不過在此次修法中，市場上已有多家投信業者有意發行 REIT，可借鏡日本、新加坡成功經驗，發揮自身專業能力與視野，把投資標的跨足倉儲物流、醫療機構、數據中心等不動產類型，把眼光放向國際不動產市場。不動產證券化的本質就是金融商品，只要收益率能獲得投資人青睞，REIT 的規模成長以及擠身亞洲資產管理中心的目標都只是水到渠成。

國泰證券投資信託股份有限公司協理吳惠千表示，過往台灣 REITs 基金的投資項目受到法規侷限，多以傳統出租型商用不動產為主，收益雖然穩定但較難有突破性成長，致使信託架構 REITs 在台灣發展將近 20 年卻未能蓬勃發展；預期未來修法後、由投信發行的基金架構 REITs，在投資方式及投資範圍上可以有更多彈性、更多元化的選項，同時再搭配投信成熟的基金投資、運營管理及行銷資源，改良版基金架構 REITs 將可創造更好的基金績效，為台灣 REITs 市場帶來新篇章。

協合國際法律事務所合夥律師谷湘儀分析，證券化商品要能發展成功，必須在三個面向都能滿足，包括：一、法規友善、具發行彈性及效率，商品易於規劃可逐漸增加規模；二、產業集團的參與，提供優質資產且可便利移轉。三、稅賦誘因、政策鼓勵。目前基金型 REIT 的修法和討論，使我國的證券化法制跨了一大步，也帶來新的曙光和商機。