〈焦點股〉正文轉型直供商業模式帶動營運 漲逾半根停板

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-16 09:55

正文今天早盤以 41.85 元開高走高，最高漲至 44.9 元，漲逾半根停板，截至 9 點 40 分，股價暫報 43.9 元，漲幅約 5.4%，成交量超過 8000 張。觀察三大法人近日籌碼動向，三大法人連續 4 個交易日買超，合計買超 1.2 萬張。

正文過去為網通代工廠，主要客戶多為品牌商與系統整合業者，轉型為直接供貨模式，可以直接與電信業者合作，法人認為，直接供貨的模式，有助於正文的毛利率提升。