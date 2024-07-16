〈焦點股〉正文轉型直供商業模式帶動營運 漲逾半根停板
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-16 09:55
網通廠正文 (4906-TW) 自去年下半年開始，由純代工逐步轉型為直供的商業模式，直接交貨給客戶。商業模式的轉變有望帶動正文獲利及毛利表現，激勵正文今 (16) 日開高走高，漲逾半根停板。
正文今天早盤以 41.85 元開高走高，最高漲至 44.9 元，漲逾半根停板，截至 9 點 40 分，股價暫報 43.9 元，漲幅約 5.4%，成交量超過 8000 張。觀察三大法人近日籌碼動向，三大法人連續 4 個交易日買超，合計買超 1.2 萬張。
正文過去為網通代工廠，主要客戶多為品牌商與系統整合業者，轉型為直接供貨模式，可以直接與電信業者合作，法人認為，直接供貨的模式，有助於正文的毛利率提升。
法人指出，正文今年第一季直接供貨的比例約為 3 至 4 成，較去年第四季的 2 成提升，也帶動第一季毛利率，從去年第四季的 10.5%，提升至 12%，季增 1.5 個百分點。法人持續看好今年正文的直接供貨比重逐季增加。
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