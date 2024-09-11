正文持續擴充越南產能 客戶短單、謹慎拉貨影響今年營收持平

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-11 19:06

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網通廠正文 (4906-TW) 今 (11) 日召開法說會，執行董事楊正任表示，今年客戶採取短單及謹慎拉貨策略影響，不過越南廠產能持續擴充，預期今年全年營收將與去年相當。

正文 8 月單月營收 21.15 億元，月減 12.58%，年增 4.94%；今年前 8 月營收 179.05 億元，年減 1.7%；在區域市場分布上，歐洲、北美、亞洲及其他市場分別佔正文營收的 58%、30% 和 12%。

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正文持續擴大越南產能，目前在當地持有約 13 至 14 公頃土地，分三期開發，越南廠產能佔比已達 70%，昆山廠降至 25%，台灣廠約 5%。產值方面，越南、昆山、台灣廠分別佔 67%、30% 和 3%。

在產品策略上，正文積極布局新一代技術，楊正任表示，Wi-Fi 7 已成為無線網路產品主力，25G PON 也已出貨歐洲電信商，目前產品組合中，電信市場整合產品佔 60%，零售市場路由器佔 24%，無線模組和電信 4G/5G 產品分別佔 9% 和 5%。

楊正任表示，2022 年起推動直接供貨給電信營運商的策略已見成效，年底直供比例可望達 30%，有助提升毛利率；今年上半年毛利率已達 11.86%，較去年同期提升逾 1 個百分點。