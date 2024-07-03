正文轉型直接供貨商業模式 毛利率看增

正文過去作為網通代工廠，主要客戶多為品牌商與系統整合業者，毛利率約落在 9 至 11% 間。轉型為直接供貨模式，可以跳過品牌商與系統整合業者，直接與電信業者合作，法人認為，直接供貨的模式，有助於正文的毛利率提升。

法人指出，正文今年第一季直接供貨的比例約為 3 至 4 成，較去年第四季的 2 成提升，第一季毛利率也從去年第四季的 10.5%，提升至 12%，季增 1.5 個百分點。法人持續看好，正文今年直接供貨比例逐季增加，加上美系電信商客戶的 10GPON 產品也將放量，預期至今年底直接供貨的比重將達 4 至 5 成，有望帶動獲利與毛利率表現。