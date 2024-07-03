正文轉型直接供貨商業模式 毛利率看增
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-03 19:46
網通廠正文 (4906-TW) 自去年下半年開始，由純代工的生產模式，轉型為直接交貨給客戶的商業模式。法人看好，隨著正文直接供貨的比例逐漸提高，驅動正文毛利率往上，同時帶動獲利表現。
正文過去作為網通代工廠，主要客戶多為品牌商與系統整合業者，毛利率約落在 9 至 11% 間。轉型為直接供貨模式，可以跳過品牌商與系統整合業者，直接與電信業者合作，法人認為，直接供貨的模式，有助於正文的毛利率提升。
法人指出，正文今年第一季直接供貨的比例約為 3 至 4 成，較去年第四季的 2 成提升，第一季毛利率也從去年第四季的 10.5%，提升至 12%，季增 1.5 個百分點。法人持續看好，正文今年直接供貨比例逐季增加，加上美系電信商客戶的 10GPON 產品也將放量，預期至今年底直接供貨的比重將達 4 至 5 成，有望帶動獲利與毛利率表現。
法人補充，網通廠直接供貨的商業模式，除了可以推升毛利率，也可因應歐美市場的地緣政治考量。台灣網通廠近年透過直接供貨的模式比例也提高，包含啟碁 (6285-TW)、智易 (3596-TW)、中磊 (5388-TW) 都採直接供貨模式，直接出貨給電信業者。
展望後市，法人預期，客戶在今年下半年庫存調整完畢後，明年營收有望恢復成長。 隨著歐美客戶陸續採用 WiFi-7 以及 25GPON，可望進一步提單產品單價，因此 WiFi-7 以及 25GPON 為明年的主要成長動能。
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