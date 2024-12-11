鉅亨速報 - Factset 最新調查：台化(1326-TW)EPS預估下修至0.32元，預估目標價為40元
鉅亨網新聞中心 2024-12-11 14:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對台化(1326-TW)做出2024年EPS預估：中位數由0.48元下修至0.32元，其中最高估值1.26元，最低估值-0.3元，預估目標價為40元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|1.26(1.35)
|1.49
|1.74
|最低值
|-0.3(-0.3)
|0.1
|1.24
|平均值
|0.39(0.57)
|0.78
|1.53
|中位數
|0.32(0.48)
|0.59
|1.61
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|361,655,000
|377,122,000
|375,043,000
|最低值
|339,814,000
|332,230,270
|334,880,400
|平均值
|349,710,900
|352,823,780
|351,543,620
|中位數
|348,714,000
|346,867,000
|348,125,550
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|1.46
|1.26
|6.56
|3.34
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|332,619,533
|379,896,563
|365,812,098
|253,294,668
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1326/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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