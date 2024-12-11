〈台股開盤〉半導體股領跌逾200點 2萬3、10日線同步失守

美股四大指數昨 (10) 日全面走跌， 費城半導體 指數下跌 2.47%，拖累台股半導體股全面走弱，今 (11) 日台股早盤一度跌逾 200 點，最低跌至 22800.57 點，失守 23000 點關卡，也摜破 10 日線，預估成交量縮至 2800 億元。

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美股四大指數全面走跌，道瓊指數下跌 154.1 點或 0.35%，收 44247.83 點；那斯達克指數下跌 49.45 點或 0.25%，收 19687.24 點；S&P 500 指數下跌 17.94 點或 0.3%，收 6034.91 點；費城半導體指數下跌 124.14 點或 2.47%，收 4894.70 點。