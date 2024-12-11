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〈台股開盤〉半導體股領跌逾200點 2萬3、10日線同步失守

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-11 09:38

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美股四大指數盡墨，台股跌逾破2萬3失守10日線。(圖：shutterstock)

美股四大指數昨 (10) 日全面走跌，費城半導體指數下跌 2.47%，拖累台股半導體股全面走弱，今 (11) 日台股早盤一度跌逾 200 點，最低跌至 22800.57 點，失守 23000 點關卡，也摜破 10 日線，預估成交量縮至 2800 億元。 

電子權值股今天全面走弱，台積電 (2330-TW) 跌 20 元，跌逾 1%，鴻海 (2317-TW) 約跌 0.52%，聯發科 (2454-TW) 跌幅沈重，跌逾 2%。另外，廣達 (2382-TW) 跌 0.68%，台達電 (2308-TW) 小跌 0.25%，日月光 (3711-TW) 也跌逾 1%。 


IC 設計族群今天回檔修正，矽力 *-KY(6415-TW) 跌逾 4%，威盛 (2388-TW) 跌逾 2%，創意 (3443-TW) 跌逾 1%，矽統 (2363-TW)、原相 (3227-TW) 也臉綠。 

塑膠族群今天表現弱勢，台化 (1326-TW)、南亞 (1303-TW)、聯成 (1313-TW)、台塑 (1301-TW)、三芳 (1307-TW)、華夏 (1305-TW) 皆跌逾 1%，台達化 (1309-TW)、台苯 (1310-TW)、中石化 (1314-TW) 同樣臉黑。 

美股四大指數全面走跌，道瓊指數下跌 154.1 點或 0.35%，收 44247.83 點；那斯達克指數下跌 49.45 點或 0.25%，收 19687.24 點；S&P 500 指數下跌 17.94 點或 0.3%，收 6034.91 點；費城半導體指數下跌 124.14 點或 2.47%，收 4894.70 點。 

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台股開盤美股台積電IC設計

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費城半導體4894.7-2.47%
道瓊指數44247.83-0.35%
S&P 5006034.91-0.30%
NASDAQ19687.242-0.25%
廣達289-1.37%
原相2420.83%
台達電410.51.86%
日月光投控157-0.63%
矽力-KY419.5-5.84%
威盛108-1.82%
創意1250-1.57%
矽統74-0.27%
台化32.7-1.36%
鴻海190.5-0.78%
南亞36.15-1.50%
聯成10.4-0.95%
台塑40.25-1.11%
三芳38.8-1.02%
華夏13.5-0.74%
台達化15.85-1.55%
台苯10.80.00%
聯發科1330-1.48%
台積電1050-1.41%
中石化8.02-0.12%

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