鉅亨速報 - Factset 最新調查：統一超(2912-TW)EPS預估下修至11.4元，預估目標價為307元
鉅亨網新聞中心 2024-12-11 08:10
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對統一超(2912-TW)做出2024年EPS預估：中位數由11.49元下修至11.4元，其中最高估值11.75元，最低估值11.22元，預估目標價為307元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|11.75(11.75)
|12.99
|14.64
|最低值
|11.22(11.23)
|11.58
|12.52
|平均值
|11.44(11.46)
|12.27
|13.29
|中位數
|11.4(11.49)
|12.29
|13.08
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|340,811,730
|363,136,810
|387,188,140
|最低值
|337,378,000
|350,012,000
|362,677,000
|平均值
|338,455,470
|356,338,710
|375,888,010
|中位數
|338,329,000
|357,304,900
|378,378,950
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|10.21
|8.93
|8.52
|9.85
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|317,041,854
|290,434,137
|262,735,464
|258,494,907
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2912/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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