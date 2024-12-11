鉅亨速報 - Factset 最新調查：統一超(2912-TW)EPS預估下修至11.31元，預估目標價為307元
鉅亨網新聞中心 2024-12-11 18:11
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對統一超(2912-TW)做出2024年EPS預估：中位數由11.4元下修至11.31元，其中最高估值11.75元，最低估值11.15元，預估目標價為307元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|11.75(11.75)
|12.99
|14.64
|最低值
|11.15(11.22)
|11.58
|12.52
|平均值
|11.39(11.44)
|12.21
|13.27
|中位數
|11.31(11.4)
|12.23
|13.08
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|340,811,730
|363,136,810
|387,188,140
|最低值
|337,378,000
|350,012,000
|362,677,000
|平均值
|338,445,990
|356,305,690
|375,851,370
|中位數
|338,329,000
|357,304,900
|378,378,950
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|10.21
|8.93
|8.52
|9.85
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|317,041,854
|290,434,137
|262,735,464
|258,494,907
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2912/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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