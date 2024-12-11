態度改變！曾建議川普任命「影子主席」的美國準財長：鮑爾可做完剩餘任期

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-12-11 08:45

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美國準總統川普提名的財長人選貝森特周二 (10 日) 表示，聯準會 (Fed) 主席鮑爾可以完成他的任期，儘管此前有人暗示他可能會被迫下台。

貝森特在週二與愛達荷州參議員 Mike Crapo 會面後向《CNBC》表示：「正如候任總統周日所說那樣，我完全同意他的看法，鮑爾將完成他的任期。」

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貝森特上述發言標誌著他的態度轉變，此前這位 Key Square Group 創辦人曾提出過由一位「影子主席」來執掌 Fed 的想法。

貝森特發表上述言論之際，外界對鮑爾在川普勝選後的命運猜測越來越多。雖然川普與鮑爾關係緊張，但川普上周末表示，他可能不會試圖換掉鮑爾。

當時川普表示，若鮑爾「被告知」，他可能會辭職，但若「被要求」，鮑爾不會辭職，不過川普稱目前還沒這樣做的計畫。

鮑爾的 Fed 主席任期將於 2026 年 5 月結束，2018 年獲川普提名為 Fed 主席，之後現任總統拜登在 2022 年讓鮑爾連任四年。

鮑爾在上月大選結束後幾天明確表示，他將捍衛 Fed 的獨立性不受政治壓力，堅稱川普沒有權力解僱他及其他 Fed 高層。即便被要求辭職，他也不會辭職。

川普 10 月接受《彭博資訊》專訪時曾說，他應該對貨幣政策和利率制定有發言權。「我認為我有權說『我認為應該讓利率高點或低點』，但不被允許命令升息或降息，但我認為我有權就是否應該降息或升息發表看法。」

川普還嘲笑 Fed 主席的角色是「政府中最好的工作」，並稱「每月來一趟辦公室，然後說『我們來看看，拋個硬幣吧』，然後每個人都把你當神一樣談論。」

川普明年一月就職後，他和鮑爾的關係將受到密切關注。川普在他的第一個任期內猛烈抨擊鮑爾，認為他在鬆綁貨幣政策方面行動不夠迅速。