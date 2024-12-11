又一人！川普提名Tom Barrack為土耳其大使 新內閣億萬富翁累計破10人

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-12-11 10:57

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川普新內閣再增添一名億萬富翁，這位美國準總統周二 (10 日) 在 Truth Social 上宣布，將提名 Tom Barrack 擔任美國駐土耳其大使一職，若算上川普自己，新政府中的億萬富翁將達到十個。

川普在 Truth Social 上指出，Barrack 成功經營私募股權公司 Colony Capital 長達 30 年，現年 77 歲的 Barrack 曾在川普 2016 年競選總統期間擔任過顧問。

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Barrack2021 年曾被指控非法為阿拉伯聯合大公國遊說，面臨的 9 項指控在隔年被判無罪。他是美國最富有的 500 人之一，身家超過 10 億美元。

川普此前已提名 9 位億萬富翁在新政府中擔任各種職務，包括全球首富馬斯克。因此，未來美國領導層將成為創紀錄的富豪，官員們的身家將超過 3500 億美元。

川普首任政府也是最富有的，官員們的資產達 60 億美元，打破由歐巴馬政府保持的 28 億美元，現任總統拜登領導的政府官員總資產則為 1.1 億美元。

除 Barrack 外，川普周二也宣布包含副國務卿在內多項最新提名人選。他任命 Jacob Helberg 為下一任負責經濟、能源和環境的副國務卿，Andrew Ferguson 出任美國聯邦貿易委員會主席。

此外，川普還任命兒子小川普前女友、福斯新聞前主播 Kimberly Guilfoyle 為下一任美國駐希臘大使，參議員羅 Ron Johnson 將擔任美國駐墨西哥大使。