迎2025川普新政局 法人：AI為王 美日台關鍵產業續受惠

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-11 10:49

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迎接 2025 新政局，投資策略也要因應調整！1 月份新任美國總統將由金融市場支持者共和黨川普重返白宮，第一金投信指出，2025 年是改變的一年，川普及共和黨取得全面執政優勢，看好人工智慧的大量投資，將帶動亞洲市場包括半導體及電子產品的需求激增，其中，美國、台灣、日本的關鍵技術產業可望持續受惠，台股表現仍可期待。

第一金投信投資長曾志峰指出，川普貿易政策對於海外競爭企業不利，不過美國優先也為美國企業提供營運利多，美國優勢發展產業如 AI 科技企業長多可期，川普上任後政策鬆綁、產業開放，也為中小型企業、金融、太空發展等，提供堅實成長上揚支持；亞洲市場上，相較中國可能受到關稅政策打壓，台灣、日本的關鍵科技產業仍具備技術底氣，此外，兩地經濟與消費可望支持持續成長動能。

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曾志峰分析，受美國新政府產業政策調整，管制鬆綁相對有利金融業及中小型企業，要求盟友提高國防預算將有利於國防、軍工，及太空衛星等產業發展等。不過，關稅、移民、金融監管、環保、外交及減稅等政策的轉變，全球金融市場表現與經濟環境恐受到政治情勢顯著影響。

台股表現仍值得期待，曾志峰強調，AI 投資持續暢旺將推升半導體、AI 供應鏈及電力供應概念個股營收獲利表現，並推升指數走高；美中經貿對抗持續升溫，受惠訂單及生產線轉移個股將有表現空間可期；新技術及新應用推展，受惠標的包含：Wifi 7 及人形機器人等，需求升溫將帶動營收、獲利及股價表現。

貨幣政策也可能出現改變，曾志峰說明，從經濟循環與貨幣政策的方向研判，信用資產部位，除可配置短年期、低違約率投資級債券，建議適度配置於非投資級債券以提升投資組合收益率。川普新政策刺激經濟成長可能推升通膨，美國的降息步伐亦可能趨緩，2025 年預估僅有 1 至 2 次的降息次數。

曾志峰說明，高利率環境轉趨寬鬆，將有利於企業營運、償債能力及籌資空間，引導信用風險下降，企業違約風險降低，投資級債券及非投資等級債券將明顯受惠，後市殖利率高低將為投資債券優先判斷標準，美元投資級公司債，有相對公債較佳投資價值；非投資等級債券及新興市場債券，具備相對較佳的收益水準。