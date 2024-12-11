迎2025川普新政局 法人：AI為王 美日台關鍵產業續受惠
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-11 10:49
迎接 2025 新政局，投資策略也要因應調整！1 月份新任美國總統將由金融市場支持者共和黨川普重返白宮，第一金投信指出，2025 年是改變的一年，川普及共和黨取得全面執政優勢，看好人工智慧的大量投資，將帶動亞洲市場包括半導體及電子產品的需求激增，其中，美國、台灣、日本的關鍵技術產業可望持續受惠，台股表現仍可期待。
第一金投信投資長曾志峰指出，川普貿易政策對於海外競爭企業不利，不過美國優先也為美國企業提供營運利多，美國優勢發展產業如 AI 科技企業長多可期，川普上任後政策鬆綁、產業開放，也為中小型企業、金融、太空發展等，提供堅實成長上揚支持；亞洲市場上，相較中國可能受到關稅政策打壓，台灣、日本的關鍵科技產業仍具備技術底氣，此外，兩地經濟與消費可望支持持續成長動能。
曾志峰分析，受美國新政府產業政策調整，管制鬆綁相對有利金融業及中小型企業，要求盟友提高國防預算將有利於國防、軍工，及太空衛星等產業發展等。不過，關稅、移民、金融監管、環保、外交及減稅等政策的轉變，全球金融市場表現與經濟環境恐受到政治情勢顯著影響。
台股表現仍值得期待，曾志峰強調，AI 投資持續暢旺將推升半導體、AI 供應鏈及電力供應概念個股營收獲利表現，並推升指數走高；美中經貿對抗持續升溫，受惠訂單及生產線轉移個股將有表現空間可期；新技術及新應用推展，受惠標的包含：Wifi 7 及人形機器人等，需求升溫將帶動營收、獲利及股價表現。
貨幣政策也可能出現改變，曾志峰說明，從經濟循環與貨幣政策的方向研判，信用資產部位，除可配置短年期、低違約率投資級債券，建議適度配置於非投資級債券以提升投資組合收益率。川普新政策刺激經濟成長可能推升通膨，美國的降息步伐亦可能趨緩，2025 年預估僅有 1 至 2 次的降息次數。
曾志峰說明，高利率環境轉趨寬鬆，將有利於企業營運、償債能力及籌資空間，引導信用風險下降，企業違約風險降低，投資級債券及非投資等級債券將明顯受惠，後市殖利率高低將為投資債券優先判斷標準，美元投資級公司債，有相對公債較佳投資價值；非投資等級債券及新興市場債券，具備相對較佳的收益水準。
2025 年第一季投資建議資產，第一金投信總結，優先鎖定受惠川普 2.0 新政局標的政策受惠概念產業如 AI 科技、金融、國防軍工，及太空等產業，預期將成為 2025 年股票市場不可或缺之投資主題，此外，美中貿易戰下的相對受惠國，如台灣、日本等地企業可能還有轉單、技術替代可期；信用資產配置則不妨挑選較具備收益空間的非投資等級債券為配置標的。
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