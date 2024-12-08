海外ETF誰與爭鋒！00757今年創五大紀錄 靠兩招無論漲跌都海賺

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-08 11:10

‌



海外 ETF 淨值王－統一 FANG+ (00757-TW) 因為精準搭上 AI 多頭趨勢，本周股價飛越百元，今 (2024) 年即將進入尾聲，已經創下五大紀錄，包括：首檔百元海外 ETF、台灣 ETF 史上最速突破百元 ETF、百元原型 ETF 今年績效王、定期定額戶數創新高、海外股票 ETF 今年零股成交金額之冠」。投資專家表示，00757 成分股都是科技天王，靠定期定額與零股交易，就是無論漲跌都能搶搭趨勢財的最佳投資術。

00757 於 2018 年 12 月 6 日掛牌上市，發行價 20 元。其所追蹤的 FANG+ 指數雖然僅有十檔成分股，但檔檔都是在全世界掌握話語權的產業龍頭，例如：全球市值王蘋果，AI 晶片王輝達，同時坐擁電商王、雲端王的亞馬遜都涵蓋其中。

‌



正因為成分股全是王者，助攻 00757 在六歲生日前夕站上百元大關，不只是最速站上百元的 ETF，而且在目前 7 檔百元原型 ETF 中，00757 今年漲幅以 54.78% 居冠，且是唯一漲超過五成，表現相當亮眼。

製表：鉅亨網記者陳于晴

00757 股價節節高升，定期定額績效也相對穩健，據晨星統計至 11 月底，00757 短中長期的定期定額報酬率，在同類型族群中都名列前茅，尤其三年以 88.69%、五年以 122.61% 雙雙居冠。

投資專家表示，內行的投資人就會選擇定期定額長期存 00757，存愈久，資產累積放大的效果愈好，所以吸引愈來愈多的存股族追捧。據證交所定期定額交易戶數統計，00757 存股人氣快速累加，在 2023 年 8 月以 5173 戶首次進入定期定額戶數排行榜，到今年 10 月底已達 15899 戶歷史新高。

製表：鉅亨網記者陳于晴

00757 的信徒，除了定期定額，也深諳零股交易術帶來的財富價值。因為 00757 掌握了重要產業趨勢，十檔成分股全是大型科技龍頭成長股，是股價「看回不回」、續航力強勁的重要關鍵。一旦遇到股價休息整理，零股族就大舉進場撿便宜累積股數，疊加股價穩坐海外股票 ETF 股王寶座的優勢，讓 00757 成為今年海外股票 ETF 零股成交金額王。據 CMoney 統計至 12/5，今年成交金額已達 21.71 億元，唯一突破 20 億元，狠甩其他海外股票 ETF。

製表：鉅亨網記者陳于晴