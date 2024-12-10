捷流閥業11月營收2.15億元與上月相當 年增26%

閥門廠捷流閥業 ( 4580-TW ) 今 (10) 日公布 2024 年 11 月營收達 2.15 億元，月減 0.59%，受惠旗下各產業客戶拉貨動能保持一定水準，11 月營收表現較去年同期成長 26.22% 水準。累計 2024 年 1-11 月營收達 21.92 億元，較去年同期減少 10.63%。

捷流表示，受惠集團持續拓展多元產業、多區域接單策略，以及主要客戶對於旗下工業閥門訂單拉貨動能持續保持一定水準，同時捷流仍積極提升中國蘇州廠、台灣土城一、二廠以及桃園觀音鑄造廠等生產基地自動化生產比例，並良好調配整體生產規劃，有效滿足客戶訂單交期需求，助力創造捷流與客戶長期良好業務合作關係。

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捷流指出，集團擁有先進的設備及生產技術，除能提供客戶客製化服務，滿足客戶閥門尺寸特定需求，同時亦能自行進行防火、壽命和超低溫測試，確保旗下閥門產品性能，並通過 ISO 9001、ABS、API 等多項國際認證，奠定捷流良好業務拓展利基，有助於提升集團整體營運良好成長動能。