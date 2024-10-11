捷流閥業9月營收2.11億元創今年新高 年減13.6%

捷流閥業 ( 4580-TW ) 今 (11) 日公布 2024 年 9 月營收 2.11 億元，創今年新高，較上個月成長 12.43，年減 6.47%。累計 2024 年 1-9 月營收達 17.61 億元，較去年同期減少 15.38%。

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捷流主管表示，受惠集團持續拓展多元產業、多區域接單策略，加上擁有多樣化齊全工業閥門產品，有效滿足客戶一站式購足服務，且持續深化垂直整合研發設計、量產至售後服務，帶動客戶對於旗下工業閥門訂單拉貨需求保持一定水準，奠定捷流良好業務接單利基。

捷流主管指出，集團於全球工業閥門站穩高度市場競爭利基，並持續深化全球業務接單，且旗下工業閥門產品具有耐高壓、耐高 / 低溫、低洩漏率等高客製化研發量產技術，同時仍持續深化產品研發改良技術以提供客戶專業流體控制解決方案，提升與客戶良好合作關係，皆有望帶動捷流整體接單表現隨著 AI 趨勢持續引領全球電子產業紛紛提高資本支出進一步提升。