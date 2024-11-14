捷流閥業前三季財報獲利6.4億元 三率三升 EPS達6.4元

捷流閥業 ( 4580-TW ) 今 (14) 日公布最新財報，2024 年前三季財報，營收達 17.61 億元，帶動 2024 年前三季稅後純益 2.76 億元，每股純益 6.4 元。前三季毛利率、營業利益率、稅後淨利率走高，繳出三率三升的業績表現。

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捷流主管指出，捷流集團旗下擁有齊全工業閥門產品線，以及具備耐高壓、耐高 / 低溫、低洩漏率等高客製化研發製造技術，同時持續拓展多元產業、多區域接單策略，挹注客戶對於旗下工業閥門訂單拉貨需求保持一定水準，加上捷流仍不斷深化營運成本、費用控管策略，帶動前三季毛利率、營業利益率、稅後淨利率上揚，繳出三率三升表現。