捷流閥業前三季財報獲利6.4億元 三率三升 EPS達6.4元
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-14 15:39
捷流閥業 (4580-TW) 今 (14) 日公布最新財報，2024 年前三季財報，營收達 17.61 億元，帶動 2024 年前三季稅後純益 2.76 億元，每股純益 6.4 元。前三季毛利率、營業利益率、稅後淨利率走高，繳出三率三升的業績表現。
捷流閥業 2024 年第三季營收 5.88 億元，毛利率爲 32.38%，季減 8.2 個百分點，年減 1.08 個百分點，稅後純益 5546 萬元，季減 49.53%，年減 41.28%，單季每股純益爲 1.29 元。
捷流閥業 2024 年前三季營收 17.61 億元，毛利率 36.59%，年增 5 個百分點，2024 年前三季稅後純益 2.76 億元，與去年 同期相當，每股純益爲 6.4 元
捷流主管指出，捷流集團旗下擁有齊全工業閥門產品線，以及具備耐高壓、耐高 / 低溫、低洩漏率等高客製化研發製造技術，同時持續拓展多元產業、多區域接單策略，挹注客戶對於旗下工業閥門訂單拉貨需求保持一定水準，加上捷流仍不斷深化營運成本、費用控管策略，帶動前三季毛利率、營業利益率、稅後淨利率上揚，繳出三率三升表現。
展望 2024 年第四季，捷流以在台灣閥門市場超過 6 成市占率之高度競爭利基，捷流仍持續戮力拓展多元產業業務接單、開拓新客戶業務契機，並積極擴大全球業務接單量能，有效針對不同產業現場工況、流體控制頻率與速度、低洩漏率等面向提供專業流體控制解決方案服務能力，滿足各產業客戶差異化需求。
此外，捷流仍持續看好全球節能環保意識的重視，對於液化天然氣接收站、LNG 船與船舶業排煙脫硫等長期需求，以期持續堆疊集團未來營運正向發展。
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