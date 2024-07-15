捷流閥業訂單掌握度佳 去年4.8元股息訂8/14除息交易

閥門龍頭大廠捷流閥業 (4580-TW) 去股利年配發每股 4.8 股息，配發率達 62.5%，配發率已連續 5 年逾 6 成，今 (15) 日捷流敲定每股 4.8 元股息訂 8 月 14 日除息交易，股息擬 9 月 5 日配發。捷流閥業訂單掌握度佳，目前整體在手訂單金額仍保持良好水位。