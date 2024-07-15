捷流閥業訂單掌握度佳 去年4.8元股息訂8/14除息交易
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-15 18:31
閥門龍頭大廠捷流閥業 (4580-TW) 去股利年配發每股 4.8 股息，配發率達 62.5%，配發率已連續 5 年逾 6 成，今 (15) 日捷流敲定每股 4.8 元股息訂 8 月 14 日除息交易，股息擬 9 月 5 日配發。捷流閥業訂單掌握度佳，目前整體在手訂單金額仍保持良好水位。
捷流 2024 年 6 月營收 2.12 億元爲 9 個月來新高，月增 3.25%，年減 13.6%，2024 年第二季營收 6.12 億元，爲三季以來新高，季增 8.89%，年減 15.91%，2024 年 1-6 月營收 11.73 億元，年減 15.67%。
展望 2024 年下半年，捷流持審慎樂觀看法。捷流持續全力拓展多元產業業務接單、開拓新客戶業務契機，創造目前整體在手訂單金額仍保持良好水位，隨著集團仍積極擴大全球業務接單量能，並有效針對不同產業現場工況、流體控制頻率與速度、低洩漏率等面向提供專業流體控制解決方案服務能力，堅持「研究創新、安全第一、客戶滿意及環境保護」的核心價值。
此外，捷流為永續競爭力、接軌 ESG 國際趨勢，與客戶共同建構永續供應鏈價值，已通過 ISO 14064 溫室氣體盤查標準、ISO 14067 碳足跡排放量標準等，持續推動企業朝永續經營、減碳、綠色供應鏈目標邁進。
捷流 2024 年第一季營收 5.62 億元，毛利率 36.72%，季增 2.9 個百分點，年增 4.38 個百分點，稅後純益達 1.11 億元，年增 35.07%，每股稅純益 2.57 元。
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