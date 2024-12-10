〈安普新法說〉越南廠產量占比攀升至90% 明年產品線擴大遊戲周邊、穿戴裝置

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-10 17:01

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聲學廠安普新 (6743-TW) 今 (10) 日召開法說會，指出東莞廠所有成品組裝線全數移至越南，越南廠區產量占比已提升至 90％，並透露將在明年擴大產品線，觸及遊戲周邊等新品項。

安普新指出，越南廠占比由 2023 年的 77％提升至今年前十月的 90％，東莞廠則從 15％降至 7％，昆山廠從 7％降至 3％，安普新提到，已於 9 月 2 日將東莞廠所有成品組裝線全數移至越南，東莞廠目前僅保留模具開發與驗證業務。

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安普新提到，今年毛利率未達預期的 20％以上，主要受三個因素影響，包括 IP CAM (智能攝影機) 做 OEM，毛利率較低，材料占比近 80％；多項新機種於 4 月及 6、7 月上市，增加相關成本；越南基本工資調漲約 6％。

展望未來，安普新表示明年將擴大產品線，涵蓋遊戲周邊如搖桿（joystick）等產品，以及耳機以外的穿戴式裝置，目前相關產品正處於設計階段，預期明年產品線將更加豐富。

前 10 月營收產品占比部分，遊戲耳機占 70%、耳塞式耳機占 20%、智能攝影機占 7%、塑膠元件占 3%、其他占 1%；安普新指出，今年前十月最大成長動能來自遊戲耳機（Headset），而 IP 攝影機（IP CAM）成長強勁，營收也從 7 千多萬元成長至 3 億 5 千多萬元。