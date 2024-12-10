國巨11月營收持穩百億元續創同期高 華新科繳雙增

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-10 19:00

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被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (10) 日公告 11 月營收 100.2 億元，創同期新高，月減 4.3%、年增 7.2%；另一業者華新科 (2492-TW)11 月營收 28.69 億元，月增 3.5%、年增 2.2%，繳出雙成長。

累計國巨前 11 月營收 1121.47 億元，年增 13.7%，創同期高，並超越去年全年。國巨表示，11 月營收月減是受到季節性因素影響所致，但仍創同期新高，客戶端的庫存漸達健康水位，樂觀看待 AI 應用的營運動能及整體後市展望。

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華新科前 11 月營收 320.47 億元，年增 5.9%，子公司表現來看，天線廠佳邦 (6284-TW)11 月營收 6.24 億元創同期高，月增 5.2%、年增 2.1%；累計佳邦前 11 月營收 67.84 億元，年增 12.5%，不僅也是同期最佳，更超越去年全年。