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國巨子公司KEMET遭駭客攻擊 影響金額初估1.2億元

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-08 20:01

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國巨董事長陳泰銘。(鉅亨網資料照)

被動元件國巨 (2327-TW) 今 (8) 日晚間公告，子公司 KEMET Electronics Corporation，部份資訊系統遭受駭客網路攻擊，取消訂單加閒置產能影響金額約 370 萬美元(約新台幣 1.2 億元)，影響比率不重大，對公司營運無重大影響。

國巨說明，於遭受網路攻擊時，訂單取消金額約 60 萬元，佔 KEMET ElectronicsCorporation 2022 年度銷貨收入約為 0.04%；閒置產能影響金額約美元 310 百萬元，佔其 2022 年度營業利益約為 0.75%。


國巨表示，遭受網路攻擊時，部分員工個資可能外洩，公司立即啟動相關防禦與復原機制，避免影響資訊安全，將持續提升網路與資訊基礎架構之安全管控，並持續密切監控，以確保資訊安全。

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