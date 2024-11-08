國巨子公司KEMET遭駭客攻擊 影響金額初估1.2億元
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-08 20:01
被動元件國巨 (2327-TW) 今 (8) 日晚間公告，子公司 KEMET Electronics Corporation，部份資訊系統遭受駭客網路攻擊，取消訂單加閒置產能影響金額約 370 萬美元(約新台幣 1.2 億元)，影響比率不重大，對公司營運無重大影響。
國巨說明，於遭受網路攻擊時，訂單取消金額約 60 萬元，佔 KEMET ElectronicsCorporation 2022 年度銷貨收入約為 0.04%；閒置產能影響金額約美元 310 百萬元，佔其 2022 年度營業利益約為 0.75%。
國巨表示，遭受網路攻擊時，部分員工個資可能外洩，公司立即啟動相關防禦與復原機制，避免影響資訊安全，將持續提升網路與資訊基礎架構之安全管控，並持續密切監控，以確保資訊安全。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 遭駭客勒索 華新科：已向調查局備案 資料均有備份不影響營運
- Q3純益56.49億元創8季新高 前三季EPS 31.06元
- Q4營收估季減個位數 AI帶動明年運算及企業用需求成長
- AI相關應用需求強勁 國巨10月營收雙增續創同期高
上一篇
下一篇