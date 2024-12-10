【量大強漲股整理】三重作帳行情啟動，如何選股?
鉅亨研報 2024-12-10 18:11
加權指數今日開低走高盤中震盪拉回且失守 5 日線，終場下跌 148.17 點，收在 23125.08 點，成交量縮小至 3428.46 億。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 70.14 億 元，投信賣超 14.62 億元，自營商賣超 57.36 億元，三大法人合計賣超 142.13 億元 ，其中，外資、投信由買轉賣，自營商則連續賣超四日
美國股市周一全面下跌，主要受市場對 (NVDA-US) 輝達遭中國反壟斷調查與即將公布的通膨數據（CPI、PPI）影響，四大指數中，道瓊指數下跌 0.5%，標普 500 指數下跌 0.6%，那斯達克指數和費城半導體指數分別下跌 0.6% 及 0.8%，相對地，中國在美掛牌的中概股大幅上漲，納斯達克金龍指數 (HXC) 飆升超過 8.5%，台股早盤受美股拖累一度大跌逾百點，加權指數今日開低走高盤中震盪拉回且失守 5 日線，終場下跌 148.17 點，收在 23125.08 點，成交量縮小至 3428.46 億，隨後在機器人概念股、鋼鐵、汽車、陶瓷玻璃等傳產股走強支撐下，指數回穩並重返高檔震盪區間，電子權值股除 (2454-TW) 聯發科收紅外，(2330-TW)台積電、(2317-TW)鴻海及 (2382-TW) 廣達同步下跌，貨櫃三雄 (2603-TW) 長榮、(2609-TW)陽明、(2615-TW)萬海也表現疲弱，值得關注的是，散熱股 (2486-TW) 一詮表現抗跌，受 11 月營收創 38 個月新高激勵，上漲超過 4%，外資 12 月以來連續六日買超台股，累計加碼 803 億元，顯示資金回流跡象，法人預期，12 月為財報空窗期，加上年底作帳需求，月線收漲機率高，短期台股仍具表現空間，上週非農就業數據略高於預期，但失業率升至 4.2%，市場對 12 月 18 日聯準會降息 1 碼的預期高達 85.8%，對科技股表現來說是利多，雖美國對中國晶片出口禁令升級，但對台廠影響有限，市場反而看好輝達與晶圓大廠合作的 Rubin 平台晶片開發，有望加速 AI 供應鏈成長，助推相關個股的長期表現，可聚焦伺服器、散熱零組件、光通訊、邊緣運算及規格升級 IC 設計等成長領域，特別是中小型具競爭力的零組件供應商，汽車零組件、半導體特化材料、紡織製鞋及重電產業，長期需求穩定，具成長潛力，整體而言，台股 12 月震盪整理格局仍將延續，但在政策面與資金面支撐下，作帳行情可期，中長期建議聚焦具有成長動能的個股進行布局。
權值股方面，護國神山 (2330-TW) 台積電，下跌 0.93%，收在 1065 元，今日公布 2024 年 11 月營收達 2760.58 億元，雖月減 12.2%，但年增 34%，為歷史次高紀錄，累計前 11 月營收達台幣 2 兆 6161.45 億元，年增 31.8%，顯示其在 AI 及先進製程需求帶動下，營運持續成長，台積電將於 12 月 12 日除息，每股配息 4 元，總計發放規模達千億元，市場高度關注台積電是否再度挑戰「秒填息」的紀錄，反映投資者對其長期成長潛力的信心；(2317-TW)鴻海，下跌 1.54%，收在 192 元，11 月合併營收達 6,726 億元，月減 16.4%，但累計前 11 月營收表現亮眼，受惠 AI 及資通訊需求支撐，全年營運動能穩健，法人普遍看好鴻海未來成長動能，認為其在 AI 與電動車領域的布局將成為重要成長驅動力，加上資通訊產業旺季效應，本季及全年業績表現值得期待；(2454-TW)聯發科，上漲 1.89%，收在 1350 元，手機晶片大廠聯發科 11 月營收 430.71 億元，月增 0.61%、年增近兩成，達到近 14 個月以來的高點。累計前 11 個月營收 3,897.66 億元，年減 23.59%，但第 4 季營運逐步回升，展現穩健復甦動能。
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