【量大強漲股整理】三重作帳行情啟動，如何選股?

鉅亨研報 2024-12-10 18:11

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加權指數今日開低走高盤中震盪拉回且失守 5 日線，終場下跌 148.17 點，收在 23125.08 點，成交量縮小至 3428.46 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 70.14 億 元，投信賣超 14.62 億元，自營商賣超 57.36 億元，三大法人合計賣超 142.13 億元 ，其中，外資、投信由買轉賣，自營商則連續賣超四日

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權值股方面，護國神山 (2330-TW) 台積電，下跌 0.93%，收在 1065 元，今日公布 2024 年 11 月營收達 2760.58 億元，雖月減 12.2%，但年增 34%，為歷史次高紀錄，累計前 11 月營收達台幣 2 兆 6161.45 億元，年增 31.8%，顯示其在 AI 及先進製程需求帶動下，營運持續成長，台積電將於 12 月 12 日除息，每股配息 4 元，總計發放規模達千億元，市場高度關注台積電是否再度挑戰「秒填息」的紀錄，反映投資者對其長期成長潛力的信心；(2317-TW)鴻海，下跌 1.54%，收在 192 元，11 月合併營收達 6,726 億元，月減 16.4%，但累計前 11 月營收表現亮眼，受惠 AI 及資通訊需求支撐，全年營運動能穩健，法人普遍看好鴻海未來成長動能，認為其在 AI 與電動車領域的布局將成為重要成長驅動力，加上資通訊產業旺季效應，本季及全年業績表現值得期待；(2454-TW)聯發科，上漲 1.89%，收在 1350 元，手機晶片大廠聯發科 11 月營收 430.71 億元，月增 0.61%、年增近兩成，達到近 14 個月以來的高點。累計前 11 個月營收 3,897.66 億元，年減 23.59%，但第 4 季營運逐步回升，展現穩健復甦動能。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師