資產傳承！富邦人壽「美富優退」外幣分紅終身險 15銀行熱銷

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-10 10:08

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高齡、少子化加上高通膨，你會擔心子女養不起未來嗎？富邦人壽觀察到，有越來越多的銀行保戶，善用保單風險保障與資產傳承的功能，提早為子女安排資產規劃，特別是目前市場上鮮少結合分紅、增額、還本三合一功能的「美富優退外幣分紅終身保險」，深受 45 至 59 歲的老師、行政人員、家庭主婦及家管，還有外務員、電子業工程師等青睞，推出半年約有 15 家銀行熱銷。

富邦人壽進一步觀察「美富優退」熱銷的公股行庫、民營及外商銀行，發現許多要保人以學生、兒童、孩童占最多，可見已有不少家長善用分紅保單為子女進行財務規劃。

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歸納三大原因，第一、社會結構變化：根據國發會推估，2024 年每 3.6 個青壯年扶養 1 個老人，2070 年降為每 1 個青壯年扶養 1 個老人，高齡少子化長期導致青壯年扶養壓力重。第二、經濟環境挑戰：高通膨使得許多父母擔憂子女未來面對生活及養老壓力更大。第三、資產傳承需求：疼愛孩子是父母的天性，保障子女未來的生活品質，提早安排資產傳承。

「美富優退」具有三大特色：第一、美元計價分散風險：美元是全球央行的主要儲備貨幣，分 3/6 年繳費，分散匯兌風險及減輕繳費負擔。第二、壽險保障累積資產：壽險保障長期累積使資產增值。第三、穩健金流照顧未來：生存保險金給付指定年齡 55/60/65 歲可自由選擇，活愈越久領越多。因此，吸引 45 至 59 歲的老師、行政人員、家庭主婦及家管，還有外務員、電子業工程師等保戶，作為子女的傳家寶或成年禮。

「美富優退」以壽險保障與紅利共享，讓保戶的資產進可攻、退可守，遇景氣逆風時，享有基本保障與預定利率最低保證，當景氣順風時，有機會依保單經營績效分配更多保單紅利。

舉例來說，富爸爸為 3 歲兒子投保「美富優退」保額 4 萬美元，繳費 6 年，選擇生存保險金給付年齡為 65 歲為例，年繳保險費折扣後約 5310 美元，6 年累積實繳保險費約 31860 美元，依條款約定如有可分配之年度保單紅利將以「繳清保險金額」方式增加保險金額 (保單紅利為非保證給付項目)，保障與還本各有以下三種情境。

在保障方面，假設投資報酬率為＜情境一＞可能紅利金額為零、＜情境二＞較低紅利 3.0%、＜情境三＞最可能紅利 5.5%，首年投保的壽險保障皆為實繳保險費約 1.8 倍，兒子到指定年齡 65 歲之前一保單年度屆滿時，上開三種情境下的壽險保障各為累積實繳保險費約＜情境一＞2.6 倍、＜情境二＞4.3 倍、＜情境三＞12 倍。由此可見「美富優退」具有保障長期累積及資產增值效果。