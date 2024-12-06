〈富邦投信展望〉示警股市再漲有限 2025看好美、台股「Q1較安全」

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-06 14:30

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對於 2025 年投資展望，富邦投信投資策略師徐翊達以「世界新格局、不變應萬變」為題，儘管外界憂心川普上任後對市場造成衝擊，但許多政策是多空並存，因此，富邦與全球多數機構一樣持「一切照舊」的策略；至於股市方面，徐翊達示警，若以明年度獲利預期作為上漲動力，事實上「股價已經漲完了」，現在都是本益比的推動，接下來向上成長有限，但持續看好台股及美股明年仍是重中之重，相對來說，第一季比較安全，第三季政策效應就會開始浮現。

徐翊達指出，川普明年上任後勢必推出新政策，市場將出現很多衝擊和影響，但參考各家券商討論及報告後，事實上，現階段大家並未把川普的影響計入明年經濟成長評估，理由在於川普很多政策是多空兩面性並存的，例如減稅與財政支出削減等，雖可能在短期內產生顯著的經濟波動，但美股絕對是川普主要捍衛的市場。

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徐翊達說，究竟川普會採取什麼樣的政策組合，能否讓整個市場的衝擊降到較低的水準，仍無法判斷，這全都取決於「川普投顧」的動向。因此，跟全世界大多數機構一樣，採用的策略很簡單，就是「一切照舊」，對於明年度所有的預估，不管是獲利或 GDP，基本上都是以「不變應萬變」。

徐翊達直言，真正能夠為市場保駕護航的只有聯準會主席鮑爾了，降息週期已經啟動，但並無資金行情出現，假設美國經濟真的軟著陸，降息幅度總共為 1.5%，目前為止已降了 0.75%，預期明年 3 到 6 月就要停止降息。

這個時候對鮑爾的考驗又來了，因為第二季將是川普政策密集出台的時間，預料將掀起一波激烈的政治攻防，市場劇烈波動肉眼可見，與此同時，川普也會想方設法插手利率政策，這是對於維護美股行情的最好方法。就他的觀察，鮑爾政治敏感度很高，從先前的降息動作來看，有很強烈的政治判斷意圖在裡面。

談及股市展望，徐翊達說，回歸獲利基本面來看，先不論近幾年的狀況，若比較 2019 年疫情爆發前，當時貿易戰剛打完，利率處於相對低檔的位置，預期跟明、後年的狀況與 2019 年較為類似。

徐翊達指出，根據彭博 10 月份預估，道瓊獲利成長 48%、S&P 500 約 7 成左右，往前對比 9/4 的指數點位，會發現一個驚人的狀況，如果以明年度的獲利作為股價最主要成長動力來源的話，事實上，股價已經漲完了，從那個時候到現在，所有股市的上漲動力都來自於本益比的推動，是市場情緒對於寬鬆利率環境預期的推動。

徐翊達表示，基本上，公司獲利情形都很清楚了，在幾個月之內，是不可能出現巨大轉變的，以現在的狀況來講，漲的全部都是本益比，「大家把明年度的預期拉得非常非常滿了！」因此，明年度進一步上漲的動力，點位要再往上走，一定是要來自於企業獲利大幅度的上調，才有可能刺激股價上漲。