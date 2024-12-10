台積電11月營收2760億元 月減12.2% 創單月歷史次高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-10 14:44

‌



台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (10) 日公佈 11 月營收為新台幣 2,760 億 5,800 萬元，月減 12.2%，年增 34%，累計前 11 月營收新台幣 2 兆 6,161 億 4,500 萬元，年增 31.8%；台積電持續受惠 AI 需求暢旺，帶動 11 月營收創下歷史次高水準。

台積電預估，第四季受惠 3 奈米與 5 奈米需求暢旺，營收達 261-269 億美元，以中位數推算，季增 13%、年增 35%，以美元兌新台幣 32 元匯率推算，新台幣營收為 8352-8608 億元，以高標推算，台積電 12 月營收大致與 11 月相當或呈現略減。

‌



若以全年來看，台積電先前已調升全年美元營收預估，預計年增幅將近 30%，原先在今年初預估全年美元營收年增約 21-26%，隨後在 7 月上調至 24-26%，後續則一舉上調至近 3 成，凸顯客戶需求強勁。