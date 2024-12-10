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鉅亨速報

營收速報 - 華碩(2357)11月營收554.56億元年增率高達28.52％

鉅亨網新聞中心 2024-12-10 12:30


華碩(2357-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣554.56億元，年增率28.52%，月增率11.06%。

今年1-11月累計營收為5,385.51億元，累計年增率20.37%。

最新價為601元，近5日股價上漲1%，相關電腦週邊上漲3.63%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-2399 張
  • 外資買賣超：-661 張
  • 投信買賣超：-1943 張
  • 自營商買賣超：+205 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 554.56億 29% 11%
24/10 499.32億 19% -20%
24/9 620.60億 27% 9%
24/8 571.40億 18% 21%
24/7 473.29億 26% -19%
24/6 584.12億 21% 30%

華碩(2357-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為3C 資訊產品(含電腦系統產品、主機板及各類板卡。及智慧型手機等手持裝置等)之設計、研發及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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