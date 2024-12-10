營收速報 - 華碩(2357)11月營收554.56億元年增率高達28.52％
鉅亨網新聞中心 2024-12-10 12:30
今年1-11月累計營收為5,385.51億元，累計年增率20.37%。
最新價為601元，近5日股價上漲1%，相關電腦週邊上漲3.63%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2399 張
- 外資買賣超：-661 張
- 投信買賣超：-1943 張
- 自營商買賣超：+205 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|554.56億
|29%
|11%
|24/10
|499.32億
|19%
|-20%
|24/9
|620.60億
|27%
|9%
|24/8
|571.40億
|18%
|21%
|24/7
|473.29億
|26%
|-19%
|24/6
|584.12億
|21%
|30%
華碩(2357-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為3C 資訊產品(含電腦系統產品、主機板及各類板卡。及智慧型手機等手持裝置等)之設計、研發及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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