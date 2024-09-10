光隆家紡及成衣展現雙成長 8月營收7.15億元年增3.99%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-10 14:52

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戶外機能服大廠光隆 (8916-TW) 在成衣與家紡的雙位數成長的支撐下，8 月營收 7.15 億元，月減 14.89%，年增 3.99%, 持續保持成長動能，2024 年 1-8 月營收 55.81 億元，年減 2.4%。

光隆成衣業務 2024 今年出貨動能有逐季回溫，並自第 3 季起即可轉為正成長，以目前接單達成率已逾 95%，主力客戶的接單達成率也有逾 97%，在新客戶開發方面, 今年設定的 6 個新客戶目標均已到手,；去、今年的新客戶合計帶來的訂單貢獻,，也如預期設定目標， 占全年訂單總額的 1 成左右。

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光隆家紡部門的日本主力客戶正在推動全球展店計劃, 拉貨動能也轉趨活絡，以今年前 8 月光隆對其出貨額,，即較去年有逾 10% 的成長，隨即進入下半年的冬季產品出貨旺季, 預期也將繼續為家紡營收成長增添柴火。

光隆在 2024 年第二季收 25.16 億元，季增 66.5%，年增 1.9%，終止連 6 季的負成長，毛利率 18.53%，季增 2.25 個百分點，年減 1.59 個百分點，營業利益 2.76 億元，年增 6.5%，稅後純益 2.46 億元，季增 65.74%，年減 3.2%，主要是去年匯兌利益有收益 7300 萬元，較今年多出 5000 多萬元，每股純益 1.64 元 。