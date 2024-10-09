光隆Q3營收22.2億元維持連兩季正成長 成衣部門動能復甦

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-09 14:55

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戶外機能服大廠光隆 (8916-TW) 今 (9) 日公布最新營收，2024 年第三季營收除保持連兩季的正成長，令人關注的是，營收比重占逾 6 成的成衣部門出貨動能有明顯復甦，以逾 20% 的年增率強勢回歸，估計動能可持續至第四季，有助力拼全年重返至 2021 年的業績表現。

光隆 2024 年 9 月合併營收 6.66 億元，月減 6.86%，年減 2.03%，2024 年第三季合併營收 22.2 億元，年增 1.6%，已連續 2 季保持正成長，身為光隆主力事業的成衣部門，擺脫前二季的低迷，第 3 季出貨動能明顯復甦，以 14.4 億元較去年大幅成長逾 20%，表現不俗，而且彌補了羽絨原料部門因應原料行情居高不下而策略性調減接單的缺口，營收占比也由 55% 提升至 65% ; 1-9 月合併營收則達 62.47 億元，與去年的差距縮小至僅 2.4%。

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