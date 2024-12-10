美股估值過高？瑞銀：價格合理 還會繼續攀高

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-12-10 14:10

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隨著 2024 年的臨近，美股估值看起來有些過高，這讓一些市場觀察家感到不安，但瑞銀認為，投資者不應該為此擔心，因為股價價格合理，並將繼續攀升。

數據顯示，標準普爾 500 指數的預期本益比達到 22.2 倍，遠高於過去 30 年的平均值 16.8 倍，且接近 1999 年網路泡沫時期創下的 25.0 倍的歷史高點。策略師警告稱，如此高的估值意味著股市將進行調整，即使出現輕微的干擾，也可能面臨痛苦下跌的風險。

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不過，瑞銀 (UBS) 分析師在本周題為「22 倍及以上：更高估值的案例，或如何減少擔憂並熱愛市場」的報告中認為，如此高的股票估值是合理的，並且明年將進一步攀升。

科技股崛起推動市場估值

瑞銀分析師指出，科技股的崛起是推動市場估值上升的主要因素之一。30 年前，科技相關公司僅占標普 500 指數市值的 10%，而如今這一比例已上升至 40%。 同時，科技公司的營收增長速度更快，利潤率也更高。

與非科技股相比，科技股的銷售額增長近 11%，利潤率上升 24%，而非科技股的銷售額僅增長 6%，利潤率增長 13%。 這種強勁的業績表現推動了科技股估值的上升，進而帶動了整個市場估值的提升。

他們在周一的報告中表示：「結果是市場整體估值上行，這並不令人驚訝。」

低利率環境和充裕的現金流

瑞銀認為，除了科技股的崛起外，低利率環境也是推動估值上升的重要因素。目前的 10 年期美國公債殖利率比長期平均水準高出 40 個基點，而信用利差則低了 220 個基點。這意味著企業的融資成本大幅下降，進而推高了股票估值。

此外，隨著科技公司和非科技公司變得更不依賴資本支出，它們的現金流也得到了改善。 更多的現金流回饋給股東，也推動了股票的本益比上升。

非衰退時期的估值趨勢