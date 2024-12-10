〈房產〉金龍風暴來襲打退堂鼓 台中今年來預售屋交易案已77件解約

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-10 12:44

‌



根據實價登錄統計，2024 年截至目前為止，台中市簽約又解約的預售屋交易達 77 件，其中 24 件爲央行第三季理監事會議後解約，且第七波信用管制後的解約案件，平均單價較今年預售屋均價高約 2 成，平均總價更比今年的預售屋整體平均多了超過 30%，房仲業者認為，這突顯解約買家，多因買貴而反悔。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，目前預售屋實價資訊僅揭露至 10 月，也就是說，今年的預售屋解約案件，逾 3 成發生在第七波信用管制後的 1 個月內，說明政策對市場氣氛的干擾顯著，而隨著資料陸續公開，解約案件數還將續增，解約潮持續醞釀中。

‌



觀察今年解約的預售物件，從簽約到解約，平均約 77 天，大約為兩個半月，不排除是看到實價揭露後，和同社區其他買家比起來，買價偏高，加上央行祭出限貸令，擔心後市不樂觀，因此反悔解約。

張旭嵐指出，預售屋契約的違約條款，多半會約定除非發生無法歸責於買賣雙方的特殊情況，否則任何一方主動要求解約，需賠付最高 15% 的違約金，所以對買方而言，若取得價格與市場行情差距不大，通常不會貿然解約；而台中在限貸令後的解約案件，不論單價還是總價，均價都超過預售屋平均價格 15% 以上，甚至高達 3 成，在買貴的損失高於違約的情況下，消費者更堅定想解約的念頭。

觀察 9 月 20 日後之後，台中的解約案件，平均總價達 2616.3 萬元，比整體預售屋交易的 1984.3 萬元，多 632 萬元，價差幅度達 3 成，顯示打炒房後，中高總價物件的解約量大增。