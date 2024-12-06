〈房產〉雙北蛋白區也出現「小宅化」現象 北市北投、南港坪數縮水上榜

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-06 11:00

‌



隨著房價的不斷高漲，「小宅化」也出現向外擴張，房仲業者彙總雙北市坪數減少最多的前五名行政區。其中，台北市平均坪數減少最多的是北投區，五年間平均坪數減少了 5.2 坪；新北市則是五股區居冠，平均坪數減少約 7.9 坪，平均單價則上漲了 44.7%。

台北市平均坪數面積縮減最多的行政區，是過往被視為台北「蛋白」的北投區。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，北投區距離台北市中心有一段距離，且有一大部分處於山區，過往房價相對於北市其他區域來說較為親民，但隨著市中心房價高漲、缺乏開發素地，帶動北投區等蛋白區房價上漲，且北投士林科技園區 (北士科) 設立後，工作及久居人口增多，建商也開始推出小坪數建案吸引單身、工作人士，讓北投區平均坪數少了 5.2 坪的空間，位居台北第一。

‌



除了北投區，同樣屬於蛋白的南港區也登上榜單。陳金萍指出，過往南港區因部分土地屬保護區，發展較為不均，不過隨著台北蛋黃區價格攀高，加上南港區積極轉型，擁有東區門戶計畫、三鐵共構及軟體園區等利多，促使南港區房價猛漲，建商也推出總價較低的小宅產品。據統計，南港區平均單價從 54.1 萬元漲至 75.0 萬元，漲幅高達 38.6%，成為此次統計中台北房價漲幅最多的區域，甚至一舉超越內湖、士林等區域，而平均坪數則從 46.3 坪降至 41.7 坪，減少 4.6 坪。

新北市五股區從 2020 年的 44 坪縮減至 2024 年的 36.1 坪，減少約 7.9 坪，相當於一間房間大小，但房價在五年間平均單價從 2 字頭升至 3 字頭，漲幅高達 44.7%。陳金萍指出，五股區過去一直被視為新北市的「房價凹陷區」，然而隨著洲子洋重劃區發展的逐漸到位，加上五泰輕軌的交通願景，為區域房市增添柴火。除了在地客外，也磁吸了不少雙北的首購族、小資族進駐，購屋需求穩定，帶動房價上揚，但在薪資增加幅度追不上房價上漲速度的狀況下，民眾只得紛紛轉往坪數較小的住宅產品，使得購屋坪數明顯縮減。

林口區近年來發展快速，特別是機場捷運、智慧園區建設，以及半導體大廠在此設廠，都為該區吸引了大量人口，並推動了當地房市的熱絡，尤其吸引很多口袋較深的台北市購屋客、換屋族、退休族等族群，帶動房價迅速攀升。陳金萍指出，林口區 2024 年平均單價 41.1 萬元，近五年漲幅高達 55.7%，房價漲勢十分猛烈，同時也讓民眾難以負擔，建商改採推出小坪數建案，也導致坪數縮水現象加劇。觀察林口區的平均坪數從 2020 年的 56.5 坪下降至 2024 年的 51.4 坪，減少了 5.1 坪空間，僅次於五股區。