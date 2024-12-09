光環明年擬擴充測試產能 資料中心營收占比目標提升30%

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-09 16:44

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光通訊廠光環 (3234-TW) 今 (9) 日召開法人說明會，總經理朱美彥表示，資料中心需求目前強勁，希望在明年努力後，可提升 30% 達到接近 50%，並提到將在明年第一季進行測試產能擴充，同時也有人力招募計畫。

光環指出，前三季營收較去年同期下滑，主要受市場影響，其中 PON 產品線營收明顯減少；不過在新任總經理和董事長接任後進行管理優化，營業費用較去年同期下降，截至第三季底虧損已見收斂，存貨也從總負債從 36% 降至 30%，存貨從 28% 降至 18%。

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朱美彥指出，根據市場分析報告顯示，2022 年至 2028 年 VCSEL 市場年複合成長率約 6%，雖然以高階手機應用及基礎建設電信領域為主，但車用移動市場成長率較高，光環已積極與客戶進行先行產品導入合作，今年已有部分送樣。

朱美彥表示，目前 400G 到 800G 甚至 1.6T 仍以可移動或板載的封裝方式為主，未來到 3.2T 與更高速的應用後，將走向 Co-package 封裝模式；在長波部分，光環透過代工方式切入 CW Laser 市場；短波部分則採自行開發產品，目前已進入客戶測試階段。

展望 2025 年，朱美彥表示，PON 產品市場難以回到 2021 年的水準，但由於產線可共用，光環將把產能轉移至不同產品線；除了現有產品線外，希望能推出更具競爭力的產品，並開發不同市場領域，期望 2025 年營收較 2024 年能有兩位數的成長。

營收占比部分，消費性產品占 33.9%、電信應用占 30%，數據中心占 13.6%，光被動接入網路（PON）占 11%，GaN 磊晶產品占 3.5%，其餘產品占 8%。