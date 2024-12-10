鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯創(3231-TW)EPS預估下修至6.17元，預估目標價為152元
鉅亨網新聞中心 2024-12-10 08:10
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對緯創(3231-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.24元下修至6.17元，其中最高估值6.96元，最低估值5.8元，預估目標價為152元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|6.96(6.96)
|10.98
|11.7
|最低值
|5.8(5.8)
|7.64
|8.21
|平均值
|6.31(6.32)
|8.61
|10.07
|中位數
|6.17(6.24)
|8.55
|9.94
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1,050,898,000
|1,830,093,000
|2,033,669,000
|最低值
|1,003,107,000
|1,215,701,510
|1,310,743,000
|平均值
|1,037,459,200
|1,318,612,290
|1,509,880,790
|中位數
|1,040,196,890
|1,277,600,000
|1,478,911,220
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|4.08
|4.01
|3.76
|3.1
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|867,057,007
|984,619,156
|862,082,848
|845,011,844
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3231/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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