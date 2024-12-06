〈電子五哥營收〉緯創前11月營收達9436億元 超越去年全年

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-06 17:16

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緯創 (3231-TW) 今 (6) 日公告 11 月營收達 952.43 億元，年增逾 2 成，寫下歷史同期新高，且累計今年前 11 月營收為 9436 億元，年增近 2 成，已超越 2023 全年。另外，緯創管理層也表示，AI 伺服器仍為最主要成長動能，預期今年年增三位數。

緯創 11 月營收 952.43 億元，月減 1.1%，年增 24.6%；累計今年 1 至 11 月營收 9436.01 億元，年增 19.16%。至於三大產品 11 月出貨表現，筆電出貨 170 萬台，月減 5.6%，年減 5.6%；桌機出貨 80 萬台，月對月、年對年持平；顯示器出貨 80 萬台，月對月持平，年減 5.9%。

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展望第四季與全年產品展望，緯創管理層表示，筆電將較第三季小幅衰退至持平，桌機及顯示器則與第三季持平；全年展望部分，預期筆電與桌機將有個位數百分比成長，顯示器則是年對年持平。

伺服器方面，緯創則指出，全年來看，預期通用型伺服器年對年將小幅成長，AI 伺服器仍是最重要的成長動能，維持三位數成長的看法。