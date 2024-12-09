緯創攜手恩智浦成立聯合實驗室 聚焦車用通訊解決方案

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-09 18:22

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緯創指出，此次成立聯合實驗室，將提供完整的車用電子電器架構的驗證，以及開發環境，目的為加速軟體定義汽車 (SDV) 所需的新一代電子電器架構創新開發、整合與應用。

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緯創提到，新成立的聯合實驗室配置先進的車用通訊驗證與開發環境，結合恩智浦的車用半導體技術，包含了 S32G 汽車網路處理器輔以 VR5510 電源管理產品、S32K 微控制器與 FS25 安全系統產品，和最新一代的汽車網路解決方案 S32J 產品系列。

緯創進一步說明，透過恩智浦的技術支援，加上緯創的系統整合能力，致力支持 EEA 的開發，實驗室聚焦 EEA 的關鍵技術，包括車載網路架構設計、系統整合、網路安全防護以及系統相容性測試等領域。