【量大強漲股整理】台股震盪回檔，資安逆襲，集團股輪番表現，該如何選股?
鉅亨研報 2024-12-09 18:04
加權指數今日開高震盪，終場下跌 74.67 點，收在 23193.27 點，成交量 3609.33 億。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 46.04 億 元，投信賣超 13.22 億元，自營商賣超 5.4 億元，三大法人合計買超 27.42 億元 ，其中，外資連續買超五日，買超合計 761.02 億，自營商由買轉賣。
市場正靜候即將公布的非農就業報告，而比特幣首度飆破 10 萬美元，美股四大指數昨晚收盤全面下跌，其中費城半導體指數下挫 1.86%，道瓊收跌 - 0.55% 點，(TSM-US) 台積電 ADR1.8%、(NVDA-US) 輝達，小跌不到 1%、(TSLA-US) 特斯拉上漲 3.2%，本周初次失業救濟申請人數增 9,000，達到 224,000 高於預期，投資人正在倒數迎接週五的就業報告，以對聯準會鮑爾週三對美國經濟實力的樂觀看法進行比對，台股今開高後震盪走低，終場指數下跌 74 點，收在 23193 點，量能來到 3609 億元，雖然今日收黑 K 棒，不過昨日美股的回檔，台股僅小回，相對強勢，守穩所有均線之上，本周台股上漲 930.77 點或 4.18%，周 K 拉出一根紅 K 棒，外資連五買，買超逾 760 億元，目前多頭趨勢不變，市場預期本月降息機率提升至 70% 以上，根據過去 20 年統計，台股 11 月收黑後 12 月上漲的機率超過九成，未來仍有集團和作帳行情可期。
股票方面，權值股漲跌互見，(2330-TW)台積電，開平盤後陷入震盪，股價表現疲軟，終場下跌 0.93%，收在 1065 元；聯發科 (2454-TW)，股價在 5 日均線來回攻防，最終站穩 1305 元大關；(2382-TW) 廣達，開高走高，盤中漲幅超過 1.5%，最高一度重回 300 元大關，最終收在 297 元大關；(2317-TW)鴻海，11 月營收終結連續兩個月成長，股價終場下跌 0.5%，收在 198 元大關；強勢股方面
可以發現到佳螢公開預告的集團股再度點火向上，電子股各自精采表現；緯創集團的子弟兵點火大漲，(3231-TW) 緯創、(6669-TW) 緯穎，11 月營收續寫新猷 全年皆戰歷年巔峰；
(3231-TW) 緯創，看好明年 AI 伺服器作為核心成長動能，並力拚營收增長達三位數，股價開高走高，盤中大漲 4.27%，來到 122 元大關!!! 馬斯克超級 AI 電腦將擴大十倍 輝達戴爾美超微進駐服務，緯創，看好明年 AI 伺服器作為核心成長動能，並力拚營收增長達三位數，股價開高走高，盤中大漲 4% 以上，即將挑戰前高，126 元大關!!
(6669-TW) 緯穎，再創波段新高! 收在 2410 元大關；受惠 GB200 伺服器出貨暢旺，除了 11 月創下單月新高紀錄，今年營業額也將登上歷年巔峰，兩家業者皆大力看好明年 AI 事業展望，正在為 2025 下半年的 GB300 產品完善佈局腳步。
(4953-TW) 微軟，強勢噴出大漲，亮當漲停，再創新高，美國 CRM 軟體巨擘 Salesforce 公布上季營收超預期，更調高年度營收財測下限，反映雲端產品需求強勁，激勵台股資訊軟體業持續點火，加上資安成近年來全球關注焦點，賴清德總統日前曾提出「資安即國安」的戰略工作指導，讓相關概念股持續點火向上。
資安股再度點火，賴清德總統日前曾提出「資安即國安」的戰略工作指導，四大軟體資優生業績精誠 (6214-TW 資安股再度點火，資安成近年來全球關注焦點，四大可鎖定的業績 (6214-TW) 精誠、 (3029-TW) 零壹、 (6690-TW) 安碁資訊及(6811-TW) 宏碁資訊，受惠於企業 IT 支出增加，及數位轉型趨勢明顯，推升今年前 10 月營收及前三季獲利同創新高，並繳出年增雙位數的成績，由於第四季為產業旺季，全年營收獲利可望順勢創歷史新高。
隨著生成式 AI 和大型語言模型對算力需求的推動下，資料中心對高速、低延遲的光學連接需求大幅提升，研調機構 2028 年將矽光子市場規模將增長至 280 億美元，以年複合成長率 (CAGR) 超過 20% 成長，加上川普將上任市場預期美對中矽光子技術的審查將更嚴格，台廠相關供應鏈有望迎來轉單，未來表現可期！美中科技戰再闢新戰場，這次鎖定 AI 關鍵技術之一的矽光子與光通訊
美方憂心陸企在相關技術發展可能對美國國安造成威脅，必須詳細審查。
隨美方介入調查，大陸矽光子與光通訊業者後續出貨恐受阻，業界認為，美方此舉將削弱陸企勢力，壯大邁威爾、思科、博通等美企出貨。
台廠中，(6451) 訊芯 - KY，將可受惠，不僅是鴻海集團旗下的子公司，更是 CPO 族群中低位階的個股，點名預告後也是再創新高! 通通驗證!!
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