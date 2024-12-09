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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：玉晶光(3406-TW)EPS預估下修至40.63元，預估目標價為540元

鉅亨網新聞中心 2024-12-09 18:11


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對玉晶光(3406-TW)做出2024年EPS預估：中位數由41.21元下修至40.63元，其中最高估值43.42元，最低估值37.72元，預估目標價為540元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值43.42(43.42)41.9347.1
最低值37.72(37.72)31.2333.53
平均值40.63(40.79)37.4140.41
中位數40.63(41.21)37.0140.21

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值24,927,87026,403,04029,924,070
最低值23,558,00021,697,00023,020,000
平均值24,273,75024,280,68026,160,470
中位數24,287,79024,147,29025,903,400

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS27.2529.0620.5227.42
營業收入
(單位：新台幣千元)		21,674,70119,215,30416,736,45315,900,157

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3406/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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