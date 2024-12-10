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鉅亨速報

營收速報 - 華電網(6163)11月營收5.85億元年增率高達45.33％

鉅亨網新聞中心 2024-12-10 11:15


華電網(6163-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣5.85億元，年增率45.33%，月增率43.69%。

今年1-11月累計營收為45.17億元，累計年增率8.79%。

最新價為25.15元，近5日股價上漲2.29%，相關通信網路類指數上漲2.23%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-530 張
  • 外資買賣超：-532 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+2 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 5.85億 45% 44%
24/10 4.07億 105% -33%
24/9 6.10億 -8% 20%
24/8 5.10億 15% 106%
24/7 2.48億 -27% -13%
24/6 2.84億 10% -35%

華電網(6163-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為資訊應用整合服務及電信整合系統服務。網際網路建設服務及媒體應用服務。寬頻產業服務、軟體與加值服務開發及智慧城控等。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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