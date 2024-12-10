營收速報 - 華電網(6163)11月營收5.85億元年增率高達45.33％
鉅亨網新聞中心 2024-12-10 11:15
今年1-11月累計營收為45.17億元，累計年增率8.79%。
最新價為25.15元，近5日股價上漲2.29%，相關通信網路類指數上漲2.23%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-530 張
- 外資買賣超：-532 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+2 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|5.85億
|45%
|44%
|24/10
|4.07億
|105%
|-33%
|24/9
|6.10億
|-8%
|20%
|24/8
|5.10億
|15%
|106%
|24/7
|2.48億
|-27%
|-13%
|24/6
|2.84億
|10%
|-35%
華電網(6163-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為資訊應用整合服務及電信整合系統服務。網際網路建設服務及媒體應用服務。寬頻產業服務、軟體與加值服務開發及智慧城控等。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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