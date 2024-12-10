search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：韓國電力KEP-US的目標價調升至10.27元，幅度約3.1%

鉅亨網新聞中心 2024-12-10 02:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對韓國電力(KEP-US)提出目標價估值：中位數由9.96元上修至10.27元，調升幅度3.1%。其中最高估值11.82元，最低估值8.54元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予韓國電力評價：積極樂觀13位、保持中立2位、保守悲觀0位。

韓國電力今(10日)收盤價為7.4元。近5日股價下跌3.1%，標普指數上漲0.96%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股KEP市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
韓國電力7.395-3.84%

延伸閱讀


Empty