鉅亨速報 - Factset 最新調查：韓國電力KEP-US的目標價調升至10.27元，幅度約3.1%
鉅亨網新聞中心 2024-12-10 02:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對韓國電力(KEP-US)提出目標價估值：中位數由9.96元上修至10.27元，調升幅度3.1%。其中最高估值11.82元，最低估值8.54元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予韓國電力評價：積極樂觀13位、保持中立2位、保守悲觀0位。
韓國電力今(10日)收盤價為7.4元。近5日股價下跌3.1%，標普指數上漲0.96%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：韓國電力(KEP-US)EPS預估上修至1.79元，預估目標價為9.76元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：韓國電力(KEP-US)EPS預估上修至1.97元，預估目標價為9.95元
- 史上最短戒嚴！尹錫悅宣布將「解嚴」並發表最新聲明
- 韓股週三照常開盤 韓央行召開緊急會議 或祭「無限流動性」
上一篇
下一篇