鉅亨速報 - Factset 最新調查：Robinhood Markets Inc - Class AHOOD-US的目標價調升至31元，幅度約3.33%
鉅亨網新聞中心 2024-12-02 20:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)提出目標價估值：中位數由30元上修至31元，調升幅度3.33%。其中最高估值55元，最低估值20元。
綜合評級 - 共有18位分析師給予Robinhood Markets Inc - Class A評價：積極樂觀11位、保持中立6位、保守悲觀1位。
Robinhood Markets Inc - Class A今(2日)收盤價為37.54元。近5日股價上漲3.33%，標普指數上漲1.06%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- Coinbase等加密貨幣概念股一飛沖天
- 股尊勝術老蔡： 大盤失守2萬3千點，短壓成形，後市如何操作?
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Robinhood Markets Inc - Class AHOOD-US的目標價調升至30元，幅度約5.26%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)EPS預估上修至0.74元，預估目標價為30.00元
上一篇
下一篇