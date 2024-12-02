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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Robinhood Markets Inc - Class AHOOD-US的目標價調升至31元，幅度約3.33%

鉅亨網新聞中心 2024-12-02 20:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)提出目標價估值：中位數由30元上修至31元，調升幅度3.33%。其中最高估值55元，最低估值20元。

綜合評級 - 共有18位分析師給予Robinhood Markets Inc - Class A評價：積極樂觀11位、保持中立6位、保守悲觀1位。

Robinhood Markets Inc - Class A今(2日)收盤價為37.54元。近5日股價上漲3.33%，標普指數上漲1.06%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股HOOD市場預估目標價

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Robinhood Markets Inc - Class A37.54-0.29%

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