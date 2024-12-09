〈張忠謀新書發表會〉黃仁勳婉拒台積電CEO 張忠謀曝關鍵因素

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-09 19:23

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台積電 (2330-TW)(TSM-US) 創辦人張忠謀今 (9) 日出席新書發表會，除了分享新書內容，也受訪指出，若輝達 CEO 黃仁勳當時有興趣就任台積電 CEO 的話，要過得關也不少，首先就是不能讓他保留輝達的股票，因此這可能是其婉拒的原因。

張忠謀在新書中寫道，2013 年曾徵詢輝達 (NVDA-US)CEO 黃仁勳出任台積電 CEO 意願，當時因黃仁勳以「我已有工作」兩度婉拒。

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張忠謀說，雖說是兩度，但其實這兩次詢問僅相隔數個禮拜，因此嚴格來說只說是一次，會徵詢他除了是已與其相識 10 多年，了解他的為人外，也敬佩他的品格、視野與專業，並說他是第二代、第三代半導體的代表。

張忠謀也透露，當時自己在撰寫新書時提及該段，曾先徵詢過黃仁勳的同意，結果黃仁勳反倒詢問 CC(魏哲家) 會不會在乎，後續也回答他「不會」。