〈張忠謀新書發表會〉蔡英文：張忠謀中文比自己還好 下冊如同台積電般值得等待

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-09 15:54

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蔡英文說，看完張忠謀自傳後，張忠謀的中文令她驚豔，顯見是下過功夫的，也凸顯一個年輕人在變動文化中成長的典範，也指出張忠謀言詞直接無修飾，在其書中也不太運用形容詞，唯一使用形容詞的地方就是張忠謀在描述張淑芬時。

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蔡英文表示，和一個人生充滿經驗與歷練的人互動，是她從政生涯中非常重要的篇章，感到非常榮幸，張忠謀也代表她、代表台灣參加 APEC 經濟領袖會議六次，針對張忠謀出任務的態度也感到非常敬佩。

蔡英文補充，張忠謀每次前往 APEC 經濟領袖會議前，都會問清楚任務是什麼，回來後也會向她說明達成任務的情形。

同時，張忠謀對演講稿的要求很高，去年是張忠謀出席 APEC 經濟領袖會議的最後一次，因此告知幕僚提前準備張忠謀的講稿，她也親自參與其中，但最終還是被退稿了，顯見張忠謀對演講稿非常要求的態度。

此外，張忠謀有年寫了一則英文稿，蔡英文說，她一看稿子，除了用字精簡、又有高度，因此她一字不改就同意了。