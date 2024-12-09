〈張忠謀新書發表會〉蔡英文：張忠謀中文比自己還好 下冊如同台積電般值得等待
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-09 15:54
《張忠謀自傳》下冊日前上市造成轟動，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 創辦人張忠謀今 (9) 日出席新書發表會，蔡英文出席致詞時表示，張忠謀自傳上下冊相隔 26 年，看完之後覺得相當值得等待，就如同台積電的股票一樣，並說張忠謀的中文比她想像的還要好，甚至比她還要好。
蔡英文說，看完張忠謀自傳後，張忠謀的中文令她驚豔，顯見是下過功夫的，也凸顯一個年輕人在變動文化中成長的典範，也指出張忠謀言詞直接無修飾，在其書中也不太運用形容詞，唯一使用形容詞的地方就是張忠謀在描述張淑芬時。
蔡英文表示，和一個人生充滿經驗與歷練的人互動，是她從政生涯中非常重要的篇章，感到非常榮幸，張忠謀也代表她、代表台灣參加 APEC 經濟領袖會議六次，針對張忠謀出任務的態度也感到非常敬佩。
蔡英文補充，張忠謀每次前往 APEC 經濟領袖會議前，都會問清楚任務是什麼，回來後也會向她說明達成任務的情形。
同時，張忠謀對演講稿的要求很高，去年是張忠謀出席 APEC 經濟領袖會議的最後一次，因此告知幕僚提前準備張忠謀的講稿，她也親自參與其中，但最終還是被退稿了，顯見張忠謀對演講稿非常要求的態度。
此外，張忠謀有年寫了一則英文稿，蔡英文說，她一看稿子，除了用字精簡、又有高度，因此她一字不改就同意了。
張忠謀新書發表會眾多業界大老齊聚，包括台積董事暨台積電文教基金會董事長曾繁城、台積電董事長魏哲家、 廣達 (2382-TW) 董事長林百里、威盛 (2388-TW) 董事長陳文琦、宏達電 (2498-TW) 董事長王雪紅、世界先進 (5347-TW) 方略、力積電 (6770-TW) 董事長黃崇仁、國巨 (2327-TW) 集團董事長陳泰銘等，前科技部長陳良基。
另外，眾多台積高層也現身支持，資深副總暨共同營運長侯永清、人力資源資深副總何麗梅、企業策略發展資深副總林錦坤、財務長黃仁昭、前台積董事暨法務長陳國慈、前台積資深副總王建光、前台積資深副總林坤禧。
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