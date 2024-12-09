北基11月營收年月雙增創新高 油品事業營運規模穩健擴增

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-09 21:46

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北基 (8927-TW) 今 (9) 日公布 2024 年 11 月合併營收達 7.26 億元，月增 5.72％、年增 7.76％；累計前 11 月合併營收 117,97 億元，年增 67.91％，北基指出，受惠油品規模成長，單月及累計營收雙雙創歷史新高。

北基指出，受惠北基戮力穩健擴增油品事業營運規模、提高全台油品市佔率目標效益展現，截至目前北基於全台加油站站數增加至 77 站，帶動 11 月整體發油量達 21,960 公秉。

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另外，由於北基有效運用每週單價彈性調整時點、庫存良好管理等策略下，即使近期國際油價下跌，旗下油品事業仍保持良好動能，11 月油品事業銷售年增 8.27％。

北基表示，集團仍積極打造中長期營運良好發展，深化多角化佈局營運轉型，除針對旗下油品事業加速全台站點增設，開發高效益加油站站點，11 月已新增台中潭交站，目前仍有 3-5 個新站點持續進行增設流程，隨著全台站點持續增加，有助於創造油品事業保持向上成長態勢，

北基亦持續針對旗下資產進行活化開發，旗下總銷約 6.57 億元的屏東「艾美城品」預售屋有望於年底步入交屋認列，並已規劃佈局至 2030 年多項資產活化建案進度，進一步堆疊北基中長期營運動能。

北基提到，看好旗下子公司三地能源打造全方位再生能源整合服務高度競爭利基，為集團營運具相當潛力業務，包括目前太陽能光電截至目前累計共 132MW 掛錶完成，加上「特爾電力」全台 EV 充電站站數擴增目標不變，以及衝刺綠電轉供、媒合綠電銷售業務等，成為集團營運第三支箭。