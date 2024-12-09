〈碳權交易〉首筆國內碳權成交！成交噸數、金額曝光

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-09 19:02

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碳交所國內減量額度平台 10 月上線後，今 (9) 日公告首筆國內碳權成交，根據國內減量額度平台資料，此次成交的專案為台北 101 大樓停車場採用高效率光源，成交噸數為 30 噸，總成交金額為 10.5 萬元，買家為台灣地方再生股份有限公司。

國內減量平台上架的國內碳權有 6 項減量專案，橫跨多元產業，包括農業、石化業、鋼鐵業、客運及服務業等，總上架額度為 6080 公噸，每噸價格介於 2500 至 4000 元。

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專案包括中鋼 (2002-TW) 鋼胚熱進爐節能抵換專案、台北 101 大樓停車場採用高效率光源、漢寶農業可再生能源專案、漢寶農畜產第三期污水場沼氣發電計畫、奇美實業天然氣替代重油抵換專案以及漢程客運電動公車抵換專案等 6 個專案，不過除 101 專案外，其他 5 個專案皆因到期下架。