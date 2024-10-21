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〈碳權交易〉國內碳權正式啟動交易 碳交所田建中：主要用於兩大用途

鉅亨網記者劉玟妤 高雄 2024-10-21 16:59

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碳交所總經理田建中。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

國內減量額度交易平台啟動典禮今 (21) 日盛大登場，碳交所總經理田建中也介紹國內減量額度平台，指出國內減量額度主要有兩個法定用途，包括環評增量抵換以及抵減碳費。 

田建中進一步表示，未來廠商若要擴廠，碳排量勢必提升，而新增的二氧化碳排放量需有 1/10 取得環評抵換，是 offset 的概念，也就是抵換新增的碳排量；另一個則是抵減碳費，田建中認為，長期來看這是一個剛性需求。 


至於國內減量額度交易平台的規則，田建中說明，交易貨幣為新台幣，成交時會向買方收取 5% 的手續費。賣方為已執行抵換專案、先期專案或自願減量額度專案並持有減量額度的企業；買方則為具環評增量抵換、扣除碳費需求的企業，不開放自然人購買。 

交易方式則有三種，包含定價交易、協議交易以及拍賣，減量額度經過交易與拍賣後，僅限 1 次移轉。田建中補充，目前在國內減量額度平台上架的 6 個專案，皆採定價交易，而拍賣的系統平台也已經準備完成。 

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碳權交易國內碳權碳交所碳排

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