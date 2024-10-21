〈碳權交易〉國內碳權正式啟動交易 碳交所田建中：主要用於兩大用途

國內減量額度交易平台啟動典禮今 (21) 日盛大登場，碳交所總經理田建中也介紹國內減量額度平台，指出國內減量額度主要有兩個法定用途，包括環評增量抵換以及抵減碳費。

田建中進一步表示，未來廠商若要擴廠，碳排量勢必提升，而新增的二氧化碳排放量需有 1/10 取得環評抵換，是 offset 的概念，也就是抵換新增的碳排量；另一個則是抵減碳費，田建中認為，長期來看這是一個剛性需求。