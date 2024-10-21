〈碳權交易〉國內碳權交易啟動 碳交所田建中：潛在碳權達2000多萬噸

鉅亨網記者劉玟妤 高雄 2024-10-21 14:56

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國內碳權交易正式啟動，目前國內碳權商品已有 6 個專案在碳交所「國內減量額度交易平台」上架，合計上架碳權噸數共 6080 噸。碳交所總經理田建中表示，目前環境部已核發 37 個抵換專案額度，預計後續可上架潛在噸數有 2000 多萬噸。

國內碳權交易平台啟動典禮今 (21) 日在高雄盛大登場，田建中接受媒體訪問指出，目前第一批上架至國內減量額度交易平台共有 6 個專案，包括中鋼 (2002-TW)、奇美、台北 101、漢寶農業、漢寶農畜產，以及漢程客運，合計有 6080 噸上架，每噸價格落在 2500 至 4000 元間。

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田建中進一步指出，環境部已核准 37 個抵換專案額度，其中包括已上架的 6 個專案的 6080 噸，其他抵換專案已核發額度超過 2559 萬噸，後續由公司評估是否上架。另外，目前國內碳權交易採定價交易，而拍賣系統也已經準備好。

不過目前國內碳權尚未有第一筆交易成交，對此田建中說明，由於國內碳權交易剛起步，除賣方須評估後續上架事宜，買方也因環評涉及企業擴廠的資本支出，也涉及公司內部多個部門，所以買賣雙方仍在觀望並審慎評估當中，需要時間磨合。