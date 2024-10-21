〈碳權交易〉國內碳權交易啟動！平台五大特色開啟碳交易新時代
鉅亨網記者劉玟妤 高雄 2024-10-21 15:27
國內減量額度交易平台啟動典禮今 (21) 日盛大登場，碳交所董事長林修銘於致詞時分享，國內減量額度平台五大特色，包括多元產業共創減碳量能、經濟誘因加速產業淨零、指定平台卻表交易安全、交易機制接軌國際，以及公開透明健全市場發展，宣示碳交易開啟碳交易的新時代。
林修銘表示，目前已有 6 項可進行交易的減量專案，橫跨多元產業，包括農業、石化業、鋼鐵業、客運及服務業等。此外，國內減量額度平台不僅能幫助企業更有效率進行交易媒合，也能創造企業減碳的經濟誘因，鼓勵更多產業加入減碳行列。
平台交易安全方面，林修銘說明，未來從環境部取得減量額度的賣方，以及具有環評增量抵換、扣除碳費需求的買方，經碳交所指定平台交易，以保證雙方交易安全。
另外，國內減量額度平台的交割結算機制也參考現行碳交所國際碳權交易平台的相關制度，希望能發揮最大效益，加速接軌國際。最後，上架的專案資訊，包含名稱、數量、單價、監測期間等皆完整在平台中揭露，提供買賣雙方充分的決策資訊，使碳交易市場公開透明。
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