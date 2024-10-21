〈碳權交易〉國內碳權交易啟動！平台五大特色開啟碳交易新時代

鉅亨網記者劉玟妤 高雄 2024-10-21 15:27

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國內減量額度交易平台啟動典禮今 (21) 日盛大登場，碳交所董事長林修銘於致詞時分享，國內減量額度平台五大特色，包括多元產業共創減碳量能、經濟誘因加速產業淨零、指定平台卻表交易安全、交易機制接軌國際，以及公開透明健全市場發展，宣示碳交易開啟碳交易的新時代。

林修銘表示，目前已有 6 項可進行交易的減量專案，橫跨多元產業，包括農業、石化業、鋼鐵業、客運及服務業等。此外，國內減量額度平台不僅能幫助企業更有效率進行交易媒合，也能創造企業減碳的經濟誘因，鼓勵更多產業加入減碳行列。

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平台交易安全方面，林修銘說明，未來從環境部取得減量額度的賣方，以及具有環評增量抵換、扣除碳費需求的買方，經碳交所指定平台交易，以保證雙方交易安全。