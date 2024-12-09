〈電子五哥營收〉仁寶11月營收796億元年月雙減 旺季不旺影響PC出貨
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-09 16:03
代工廠仁寶 (2324-TW) 今 (9) 日公告 11 月營收達 796.66 億元，年月皆略減。仁寶管理層表示，由於下半年旺季不旺，因此預期今年 PC 出貨將衰退低個位數百分比。
仁寶 11 月營收 796.66 億元，月減 6.8%，年減 5.9%；累計今年 1 至 11 月營收 8462.16 億元，年減 3.5%。至於 11 月筆電出貨，仁寶 11 月 PC 出貨 270 萬台，月減 3.6%，年減 6.9%。
仁寶管理層表示，10 月為 PC 出貨高點，預期第四季 PC 出貨將有個位數下滑，至於全年 PC 展望，則因下半年旺季不旺，預期 PC 全年出貨同樣有低個位數百分比下滑。
伺服器方面，仁寶指出，過去一兩個月以來，陸續與輝達 (NVDA-US)、英特爾 (INTC-US) 及 AMD(AMD-US) 合作，且與晶片廠皆有合作關係，不過明年才會陸續出貨，並有相關營收貢獻。
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