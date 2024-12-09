〈電子五哥營收〉仁寶11月營收796億元年月雙減 旺季不旺影響PC出貨

代工廠仁寶 ( 2324-TW ) 今 (9) 日公告 11 月營收達 796.66 億元，年月皆略減。仁寶管理層表示，由於下半年旺季不旺，因此預期今年 PC 出貨將衰退低個位數百分比。

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仁寶管理層表示，10 月為 PC 出貨高點，預期第四季 PC 出貨將有個位數下滑，至於全年 PC 展望，則因下半年旺季不旺，預期 PC 全年出貨同樣有低個位數百分比下滑。