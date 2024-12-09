營收速報 - 台端(3432)11月營收536萬元年增率高達299.4％
鉅亨網新聞中心 2024-12-09 16:15
今年1-11月累計營收為4,262萬元，累計年增率165.48%。
最新價為17.9元，近5日股價下跌-4.96%，相關零組件業上漲4.6%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3 張
- 外資買賣超：+3 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|536萬
|299%
|1%
|24/10
|530萬
|348%
|33%
|24/9
|399萬
|207%
|-40%
|24/8
|665萬
|529%
|-2%
|24/7
|682萬
|251%
|83%
|24/6
|372萬
|133%
|-10%
台端(3432-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為連接器。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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