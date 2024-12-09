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鉅亨速報

營收速報 - 台端(3432)11月營收536萬元年增率高達299.4％

鉅亨網新聞中心 2024-12-09 16:15


台端(3432-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣536萬元，年增率299.4%，月增率1.17%。

今年1-11月累計營收為4,262萬元，累計年增率165.48%。

最新價為17.9元，近5日股價下跌-4.96%，相關零組件業上漲4.6%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+3 張
  • 外資買賣超：+3 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 536萬 299% 1%
24/10 530萬 348% 33%
24/9 399萬 207% -40%
24/8 665萬 529% -2%
24/7 682萬 251% 83%
24/6 372萬 133% -10%

台端(3432-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為連接器。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報11月營收台端

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