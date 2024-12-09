綠茵11月營收8458萬元創新高月增24% Q4可望登頂
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-09 15:40
保健食品原料研發生產大廠綠茵 (6846-TW) 今 (9) 日公布 11 月營收 8458 萬元，創新高，月增 24.07%，年增 3.24%，；累計 1-11 月營收 7.8 億元，年增 8.76%。綠茵在第四季傳統旺季效應下，單季營收可望創歷史新高。
綠菌 2024 年前三季營收 6.27 億元，毛利率 46.83%，稅後純益 9587 萬元，每股純益 3.57 元。綠茵董事會已通過於潭子聚興產業園區建置新廠房，估計興建廠房與購置設備的投資金額約 15 億元，新產能開出後，公司營運規模將大幅躍升。
綠茵為保健食品原料國際化的領先者，鎖定熱門趨勢需求，精準開發獨特性並具國際市場的產品的特色保健食品原料，強調安全及科學驗證，產品共獲 96 項多國專利，並以發明上位專利為主，具市場獨占性。其中專利定序 19 肽是唯一受美國 FDA 新膳食補充成分核准的苦瓜胜肽，並有 8 篇重大國際期刊發表，帶動國內苦瓜胜肽保健食品市場蓬勃發展，市占約達 20%，並銷售至全亞洲。
除自研原料的功效及專利訴求，綠茵同時代理經銷國際品牌保健食品原料 100 餘項與一般常備用料 300 餘項，有近萬筆資料庫，提供客戶從原料供給、配方與劑型設計、高品質控管代工與專業輔銷團隊的一站式設計代工服務。
綠茵在台灣市場的穩固基礎下，近年海外市場布局效益顯現，今年以來海外銷售金額成長將近 5 成，營收占比也突破 1 成，隨著各項產品陸續於各國取得新食品許可，海外市場仍具相當大的成長空間。
綠茵國內外客戶訂單持續成長，進入年底購物節及年節送禮旺季、重要客戶廣告效益帶動自研產品銷量。
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