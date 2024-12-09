將來銀祭3個月期2.3%優利定存 外匯業務本月開辦

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-09 15:46

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年底將至，銀行搶錢大作戰，紛紛祭出優利活定存專案，純網銀將來銀行 (NEXT BANK) 宣布，即日起至明 (2025) 年 1 月 10 日止，不分新舊戶存入新資金 10 萬元，可享 3 個月 2.3% 優利定存資格，存滿可領回約 567 元利息，相較於市場上同天期定存，堪稱市場最吸睛專案。此外，將來銀行本月即將開辦外匯業務，提供美元等外幣服務。

將來銀行也宣布，現行大受客戶歡迎的「5 萬元內 1%、5 萬元以上 1.5% 優利且額度無上限」及「新戶再享 5 萬元 10%」兩大活存優利專案延長到明 (2025) 年第一季底，讓國人在年關前後、資金流動最活躍的時候，仍然享有超級優利的活存選擇。

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若是著眼於外幣資產佈局的民眾，將來銀行也即將於本月底前開辦外匯業務，提供美元等外幣服務。由於近期國際美元走強，將來銀行預告將推出高利美元存款等種種好康，讓國人有機會美元「利息、匯率」雙賺，持續朝國人數位生活的最好金融夥伴目標邁進。

將來銀行指出，時序即將發放年終獎金的季節，重視財務穩健的國人不妨選擇快速便利、因無實體分行而回饋營運成本給客戶的純網銀進行資金規劃。本次 2.3% 定存專案相較目前市場同天期利率普遍約 1.285% 高出逾 1 個百分點；且即使是與各家銀行數位帳戶的優利定存專案相比，也絲毫不遜色，是近期資金儲蓄首選。